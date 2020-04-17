محمد المناع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للرابعة عشرة

المناطق - أبها

رفع محمد بن ناصر المناع بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله على الثقة الغالية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه بالمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مستشار قانوني بالمحكمة العليا ، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة .

كما أعرب عن شكره وتقديره لمعالي وزير العدل الشيخ وليد بن محمد الصمعاني على هذه الثقة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يعينه على أداء عمله وان يكون عند حسن ظن الجميع وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لهذا الوطن وان يحفظ الله لهذا الوطن قيادته الرشيدة ويديم عليه نعمة الامن والاستقرار .