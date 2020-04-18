أمانة القصيم تعتمد (٥) مستوصفات لاستقبال طلبات الشهادات الصحية

المناطق - بريدة

بتوجيه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، وبهدف تسريع إصدار الشهادات الصحية لمندوبي تطبيقات التوصيل ، فعلت أمانة منطقة القصيم خدمة استقبال طلبات الشهادات الصحية أمام المستفيدين من عدد (٥) مستوصفات صحية معتمدة.

و أوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل وتسريع استقبال طلبات إصدار الشهادات الصحية لمندوبي التوصيل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة منطقة القصيم لمكافحة فيروس كورونا. وأوضحت أنه يتطلب على المتقدم توفر إثبات عمل من مقدم التوصيل المعتمد لدى هيئة الاتصالات و الهوية الوطنية بالإضافة إلى صورة شخصية على أن لا يقل عمر المتقدم عن ١٨ سنه.