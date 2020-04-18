جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني تمدِّد فترة قبول المشاركة فيها إلى 31 يونيو

المناطق _ الخبر

قررت لجنة جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني، تمديد قبول المشاركات في الجائزة إلى (31 من شهر يونيو القادم)، بدلاً من الموعد المحدد سابقًا، وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من المشاركات فيها، إذ تسعى الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية، مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين والمتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، كما تهدف إلى ترسيخ مبادئ المنافسة والمشاركة الإيجابية، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية، وتعزيز حضورها محليًّا وعالميًّا.

وبين مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن الجائزة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها في مناسبات الوطن، وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني, كون الاحتفال بهذا اليوم وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع، من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.

وأوضح الدكتور الأنصاري أن قيمة الجائزة تقدر بمليون ريال سعودي موزعة على ستة فروع هي جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني, وجائزة أفضل عمل مجتمعي, وجائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي, وجائزة أفضل عمل إعلامي، وجائزة أفضل عمل فني, وجائزة أفضل عمل أدبي، مؤكداً أن إطلاق الجائزة يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى منها، وانطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، الذي يُعد من أهم المناسبات التي يحتفي بها الوطن.

وأفاد الدكتور الأنصاري أن الجائزة هي على مستوى المملكة والمؤسسات المحلية والمبتعثين من خارجها، مؤكداً أنها ستسهم مع جهود المؤسسات الأخرى في إثراء المحتوى المتصل باليوم الوطني، وفي إضفاء البُعد النوعي على مشاركات الأفراد في هذا اليوم من خلال المعايير التي ستُعلَن وأدوات التقييم.

فيما دعا أعضاء لجنة التحكيم للجائزة عموم المواطنين والمقيمين إلى المشاركة فيها عبر الموقع الإلكتروني للجائزة (award.pmu.edu.sa).