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المستشار البدري: وضع العقار في مكة مطمئن على الرغم من أزمة “كورونا”

المستشار البدري: وضع العقار في مكة مطمئن على الرغم من أزمة “كورونا”

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المستشار البدري: وضع العقار في مكة مطمئن على الرغم من أزمة “كورونا”

المستشار البدري: وضع العقار في مكة مطمئن على الرغم من أزمة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=854979
مكة المكرمة _ عادل الزهرني

أكد المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمحكم التجاري الدولي فواز بدري إن وضع قطاع العقار في مكه المكرمه مطمئن جدا في ظل أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع.
وقال المستشار البدري إن هناك عددا من المشاريع التطويرية داخل العاصمة المقدسة وخارجها تسير فيها وتيرة العمل حسب الخطط المعتمدة سابقا ومنها على سبيل المثال طريق الملك عبدالعزيز الموازي وتطوير حيي النكاسة والكدوة والطريق الدائري الخامس وأخيرًا مشروع تطوير جبلي غار حراء وثور مشيرًا إلى أن سماح وزارة العدل مؤخرًا بإجراء المزادات الإلكترونية والإفراغات الإلكترونية مكن العقاريين من استمرار نشاطهم التجاري على الرغم من استمرار هذه الأزمة العالمية.
وأضاف شهدت مكة المكرمة تنفيذ عمليات بيع عقارية إلكترونية خلال الفترة الماضية مما يدل على استقرار النشاط العقاري مشيرًا إلى أن الدعم السخي والكبير الذي قدمته حكومة المملكة للقطاع الخاص سوف يخفف كثيرا من تاثير فيروس كورونا على كافة أنشطة القطاع الخاص.
وثمن المستشار البدري الإجراءات الاحترازية الكبيرة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لمكافحة فيروس كورونا سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي مشيرًا الى ان هذه الإجراءات كفيلة بعد مشية الله في القضاء على هذه الجائحة العالمية.

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