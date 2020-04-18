السعودية تشهد توقيع مذكرة تفاهم عن بُعد بين “علم وإتقان” لتنفيذ أعمال مشتركة

المناطق _الرياض

وقعت “علم” رائدة الحلول الرقمية وشركة إتقان العقارية أمس بالرياض عبر الوسائط الإلكترونية “عن بُعد” مذكرة تفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لشركة “علم” الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.

وتأتي هذه المذكرة من أجل التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بينهما في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة.

وأوضح المتحدث الرسمي نائب الرئيس لقطاع التسويق في شركة “علم” ماجد بن سعد العريفي أن هذه المذكرة تأتي في وقت يحتاج فيه السوق المحلي إلى توفير أدوات رقمية تتوافق مع حاجة المتعاملين فيه، الأمر الذي تعد فيه “علم” سباقة دائماً في إيجاد تلك الحلول وفق أعلى المعايير التقنية العالمية عالية الآمان للمتعاملين، مشيراً إلى أن الطرفين يتعاونان في مجال تطوير منتجات إلكترونية ذات علاقة بالمزادات العقارية ودراســــة إمكانية التعاون للمشــــاريع المحددة المتفق عليها بالمشاركة مع أطراف أخرى في مجالات متعددة.

يذكر أن “عِلم” قد طورت منصة متخصصة بإقامة المزادات وستخصص شراكتها مع شركة إتقان العقارية في جانب المزادات العقارية لتقديم مزيج من الخدمات بمعايير عالية الجودة وبمفهوم المنصات متعددة القنوات، وذلك ضمن مستويات احترافية تحقّق تطلعات العملاء، مع الإسهام في بناء الخبرات الوطنية، وتوطين تقنية المعلومات، سعيًا لبناء مجتمع معرفي يواكب الإيقاع المتسارع للعصر الرقمي.