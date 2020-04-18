“البيئة” ترفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من الصومال

المناطق _الرياض

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر مؤقتاً عن استيراد المواشي الحية من جمهورية الصومال, وذلك بهدف تدعيم الأسواق المحلية من المواشي المستوردة، إنطلاقاً من دور ومسئوليات الوزارة حيال تأمين التموين الغذائي ومنها اللحوم الحمراء المستوردة من مواشي حية.

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 600 ألف رأس من الضأن و100 ألف من الجمال في الأسواق المحلية، خلال 30 يومياً بعد انقضاء مدة الحجر النظامية, مؤكدة أن هذا الإجراء اتخذ بعد وضع شروط محجريه كفيله -بمشيئة الله – لحماية المملكة من مخاطر الأمراض الوبائية الحيوانية.