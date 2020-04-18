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قوات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي تقيم نقاط تفتيش أمنية في أحياء الفيصلية والفاضلية بالأحساء

قوات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي تقيم نقاط تفتيش أمنية في أحياء الفيصلية والفاضلية بالأحساء

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قوات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي تقيم نقاط تفتيش أمنية في أحياء الفيصلية والفاضلية بالأحساء

قوات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي تقيم نقاط تفتيش أمنية في أحياء الفيصلية والفاضلية بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=854988
المناطق _ الاحساء

شاركت قوات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي القطاعات الأمنية وأقامت نقاط تفتيش أمنية في أحياء الفيصلية والفاضلية بمحافظة الأحساء تطبيقاً لقرار منع التجول ورصداً للمخالفين.
كانت قد أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي “الفيصلية” و “الفاضلية” في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر ، والسماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل ( الرعاية الصحية، والتموين ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

 

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