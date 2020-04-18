مغادرة 226 معتمرا باكستانيا مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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غادر اليوم 226 معتمراً باكستانياً مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مدينة ملتان في باكستان بواسطة رحلة خاصة رقم SV- 3800 التابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث كان في وداعهم القنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيد، ونائب القنصل العام شايق أحمد بوتو

وتعد هذه ثاني رحلة خاصة تنقل المعتمرين الباكستانيين المتبقين في المملكة إلى بلادهم، حيث نقلت الرحلة الأولى 254 معتمرا إلى باكستان في 15 من أبريل الجاري

وأعرب المعتمرون الباكستانيون عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على إعداد وترتيب عودتهم إلى باكستان من خلال هذه الرحلات الخاصة وتقديرهم للترتيبات التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة في المملكة بتوفير خدمات الإقامة والسكن والمساعدة الطبية في أثناء إقامتهم الطويلة في المملكة بسبب إغلاق الرحلات الدولية

يذكر أن نحو 474 معتمرا باكستانيا عادوا إلى باكستان عبر الرحلات السعودية الخاصة خلال ثلاثة أيام، وذلك بعد أن تعثرت عودتهم سابقا بسبب إلغاء الرحلات الدولية بسبب الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا