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هيئة النقل: من ضوابط عمل مركبات الأجرة العامة المسموح بها عدم التجول للبحث عن الركاب

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هيئة النقل: من ضوابط عمل مركبات الأجرة العامة المسموح بها عدم التجول للبحث عن الركاب

هيئة النقل: من ضوابط عمل مركبات الأجرة العامة المسموح بها عدم التجول للبحث عن الركاب
http://almnatiq.net/?p=855005
المناطق _الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل،مساء،اليوم، عن آلية عمل مركبات الأجرة العامة بتقديم خدمة النقل للركاب خلال فترة السماح للمدن التي لا تخضع للحظر الكلي

وبينت الهيئة في بيان لها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الآليات كالتالي

أولا ضوابط التشغيل لسيارات الأجرة العامة

تشغيل سيارات الأجرة المرخص بها

يمنع التجول للبحث عن ركاب و الانتظار في المواقف لحين ورود طلب

العمل مع التطبيقات المرخصة من الهيئة فقط

يجب ارسال بيانات الخدمة بشكل لحظي لمنصة وصل من قبل التطبيق

يمنع عمل سيارات الأجرة أثناء أوقات منع التجول

ثانيا الاشتراطات الصحية للوقاية من كورونا

تلتزم منشآت و أفراد الأجرة بالعمل بالدليل لإرشادي للوقاية من كورونا الجديد كوفيد 19 الصادر عن وقاية

وللاطلاع على الدليل الإرشادي يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://tga.gov.sa/covid19-protective-guide.pdf

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