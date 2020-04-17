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أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية الساحل

أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية الساحل

منطقة جازان

أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية الساحل

أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية الساحل
http://almnatiq.net/?p=855008
المناطق _ الحريضة

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المراكز التموينية و مسلخ البلدية و نقطة الفرز البصري بالساحل ، و ذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.
وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بالأسواق ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الاجراءات الوقائية و الاحترازية .
جاء ذلك خلال جولته التفقدية على عدد من الأسواق و مسلخ البلدية و نقطة الفرز البصري يرافقه رئيس البلدية علي جلبان.
و أشار الحميدي إلى أن هذه الجولة جاءت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
منوها الى ان الأمانة و كافة البلديات لن تتهاون مع اي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم و التطهير المستمر و توفر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها وفق الاشتراطات المعمول بها .
منبها إلى أن هذه الجولة تأتي وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل ؛ و بمتابعة من سمو أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد ١٩ .

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