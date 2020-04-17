تجارة الحدود الشمالية تنفذ 1862 جولة وتقف على وفرة المنتجات واستمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين

المناطق _ عرعر

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من 5_18 ابريل، 1862جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

هذا واستهدفت جولات “التجارة” في منطقة الحدود الشمالية تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت أيواق الجملة، والبقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 256 مخالفة، 23 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات مدينة عرعر ، طريف، رفحاء، العويقيلة، حزم الجلاميد، الكاسب، الديدب، أم خنصر، لينة، زهوة، المركوز، الثنيان، طلعة التمياط، جديدة عرعر، هجرة ابن بكر، شعبة نصاب، الخشيبي، روضة ابن هباس، لوقة، ابن شريم، السليمانية، ابن سعيد، الدويد، وزبالا.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الإحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app

أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.