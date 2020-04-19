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“كورونا” يؤجل نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

“كورونا” يؤجل نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية
http://almnatiq.net/?p=855018
المناطق - وكالات

أرجأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف)، السبت، مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي (الكونفدرالية) المقررين في نهاية مايو المقبل حتى اشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد القاري “بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الإفريقيتين للأندية، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كوفيد-19، يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم تأجيل نهائي دوري ابطال إفريقيا ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي حتى إشعار آخر”.

وكان الاتحاد القاري قد أعلن، يوم السبت الماضي، إرجاء مباريات نصف النهائي في البطولتين للسبب نفسه، وفق ما نقلت رويترز.

وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر ان يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) اختار منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال في 29 مايو، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية) في 24 مايو.

وأضاف الاتحاد القاري أن “جدولا جديدا سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، يراقب الاتحاد الافريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية على غرار منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة”.

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.

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