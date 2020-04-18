احدث الأخبار

الأرصاد : أمطار متوسطة على معظم مناطق المملكة
منوعات
 القبض على 34 مواطنا ومقيما مخالفا لمنع التجول وغير الملتزمين بالاحترازات الصحية
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل أقل معدل يومي في الوفيات بسبب كورونا
أبرز المواد
 ما سر قلة مصابي كورونا في مصر مقارنة بأوروبا؟ مسؤول يجيب
أبرز المواد
 فاتورة “كورونا” تكبد مبيعات اليابان خسائر كارثية
أبرز المواد
 في أمريكا.. إما ارتداء الكمامة أو إطلاق النار
أبرز المواد
 “يوروبول” تحذر: عصابات تستغل الخوف من كورونا لتحقيق أرباح
أبرز المواد
 فيروس كورونا يعزل رجلا وحيدا في “بلدة أشباح” مهجورة
أبرز المواد
 جازان .. قوة الأفواج الأمنية تضبط 40 كيلو حشيش مخفية في تجويف داخل مركبة (فيديو)
أبرز المواد
 بريطانيا مهددة بموجات كورونا.. وتوقع ارتفاع ضحايا الوباء
أبرز المواد
 دراسة: كورونا يمكنه تحمل الحرارة المرتفعة لوقت طويل
أبرز المواد
 “بشارة خير” لمرضى سرطان الثدي.. دواء جديد يدخل الخدمة
أبرز المواد
الأرصاد : أمطار متوسطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد : أمطار متوسطة على معظم مناطق المملكة

منوعات
القبض على 34 مواطنا ومقيما مخالفا لمنع التجول وغير الملتزمين بالاحترازات الصحية

القبض على 34 مواطنا ومقيما مخالفا لمنع التجول وغير الملتزمين بالاحترازات الصحية

أبرز المواد
إيطاليا تسجل أقل معدل يومي في الوفيات بسبب كورونا

إيطاليا تسجل أقل معدل يومي في الوفيات بسبب كورونا

أبرز المواد
ما سر قلة مصابي كورونا في مصر مقارنة بأوروبا؟ مسؤول يجيب

ما سر قلة مصابي كورونا في مصر مقارنة بأوروبا؟ مسؤول يجيب

أبرز المواد

الأرصاد : أمطار متوسطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد : أمطار متوسطة على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=855032
المناطق _الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

شخص يقتل أشقاءه الخمسة بسبب خلاف على الميراث

شخص يقتل أشقاءه الخمسة بسبب خلاف على الميراث
كيف تحافظ على سيارتك بدون أعطال في فترة الإغلاق؟

كيف تحافظ على سيارتك بدون أعطال في فترة الإغلاق؟
الذهب يتراجع مع جني المستثمرين للأرباح ومخاوف الركود تكبح المكاسب

الذهب يتراجع مع جني المستثمرين للأرباح ومخاوف الركود تكبح المكاسب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*