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الصين تعلن أدنى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تعلن أدنى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=855035
المناطق _ وكالات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس.
وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاءوا من الخارج وهو أقل عدد منذ 13 مارس، أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا.
وقالت لجنة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44 بتراجع عن 54 حالة قبل يوم، مضيفة أن ثلاثا من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.
وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82735 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة 4632 حالة.

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