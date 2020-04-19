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مسؤول يمني: مصرع 7 أشخاص في السيول التي ضربت مأرب نهاية الأسبوع الماضي

مسؤول يمني: مصرع 7 أشخاص في السيول التي ضربت مأرب نهاية الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=855041
المناطق _ عدن

أفاد مسؤول يمني بتضرر” 6286 ” عائلة من السيول التي شهدتها محافظة مأرب في شرق اليمن، يوم الأربعاء الماضي، في مناطق، المدينة ، وصرواح ، والوادي ، ومدغل، معظمهم من مخيمات النازحين الفارين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى:” إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تلك السيول منهم 5 أطفال، فيما أصيب 550 شخصا إصابة 25 منهم بليغة في حين مايزال شخصين على الأقل في عداد المفقودين”.
وأوضح سيف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “إن هذه الإحصائية نهائية بعدد الأسر المتضررة من السيول في المحافظة”.
وذكر المسؤول الحكومي اليمني أن لجنة الطوارئ المشكلة لمواجهة وحصر أضرار السيول في المحافظة نفذت حزمة من المساعدات الإيوائية والغذائية والصحية العاجلة للمتضررين، ومن ذلك نقل 520 أسرة للسكن في فنادق مأرب، بموجب تعليمات للمحافظ اللواء سلطان العرادة.

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