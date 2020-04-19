احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تحذر مواطنيها من منخفض مداري
أبرز المواد
 مسؤول يمني: مصرع 7 أشخاص في السيول التي ضربت مأرب نهاية الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10661 إصابة
أبرز المواد
 الصين تعلن أدنى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد : أمطار متوسطة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 القبض على 34 مواطنا ومقيما مخالفا لمنع التجول وغير الملتزمين بالاحترازات الصحية
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل أقل معدل يومي في الوفيات بسبب كورونا
أبرز المواد
 ما سر قلة مصابي كورونا في مصر مقارنة بأوروبا؟ مسؤول يجيب
أبرز المواد
 فاتورة “كورونا” تكبد مبيعات اليابان خسائر كارثية
أبرز المواد
 في أمريكا.. إما ارتداء الكمامة أو إطلاق النار
أبرز المواد
 “يوروبول” تحذر: عصابات تستغل الخوف من كورونا لتحقيق أرباح
أبرز المواد
 فيروس كورونا يعزل رجلا وحيدا في “بلدة أشباح” مهجورة
أبرز المواد
الحكومة اليمنية تحذر مواطنيها من منخفض مداري

الحكومة اليمنية تحذر مواطنيها من منخفض مداري

أبرز المواد
مسؤول يمني: مصرع 7 أشخاص في السيول التي ضربت مأرب نهاية الأسبوع الماضي

مسؤول يمني: مصرع 7 أشخاص في السيول التي ضربت مأرب نهاية الأسبوع الماضي

أبرز المواد
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10661 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10661 إصابة

أبرز المواد
الصين تعلن أدنى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تعلن أدنى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

الحكومة اليمنية تحذر مواطنيها من منخفض مداري

الحكومة اليمنية تحذر مواطنيها من منخفض مداري
http://almnatiq.net/?p=855044
المناطق _ عدن

حذرت السلطات اليمنية من منخفض مداري يضرب عددا من المناطق في البلاد خلال الأيام المقبلة.
ووجه وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح الليلة الماضية، السلطات المحلية في عدد من المحافظات بتفعيل لجان الطوارئ، تحسباً لأي طارئ ناتج عن امتداد المنخفض المداري والأمطار الغريزة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأكد الوزير فتح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص الحكومة على سلامة السكان وتلافي أي أضرار ناتجه عن امتداد تأثيرات المنخفض المداري.

روابط ذات صلة

مسؤول يمني: مصرع 7 أشخاص في السيول التي ضربت مأرب نهاية الأسبوع الماضي

مسؤول يمني: مصرع 7 أشخاص في السيول التي ضربت مأرب نهاية الأسبوع الماضي
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10661 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10661 إصابة
الصين تعلن أدنى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تعلن أدنى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*