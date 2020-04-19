ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 139897 حالة إصابة

المناطق _ فرانكفورت

أظهرت بيانات لمعهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية اليوم ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 139897 حالةً، بعد تسجيل 2458 حالةً.

ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم أمس.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 4294 حالةً بعد تسجيل 184 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم أمس و 299 حالة يوم الجمعة.