شاهد: مصارع نمساوي شهير يعلن اعتناقه الإسلام بسبب كورونا !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمصارع النمساوي الشهير فيلهلم أوت، وهو ينطق الشهادتين، معلناً دخوله الإسلام، وذلك من داخل الحجر الصحي المنزلي بعد توقف النشاط الرياضي

وذكر المصارع النمساوي أن فترة العزل الصحي التي سببها فيروس كورونا، أتاحت له الكثير من الوقت للتفكير العميق في اعتناق الدين الإسلامي

بدأ المصارع النمساوي الشهير مشواره في عالم الملاكمة عام 2008، وفاز في 16 مباراة من أصل 33 مباراة لعبها مع لاعبين كبار، وبدأت مسيرته في التفكير بالدين الإسلامي بعد مشاركته للاعبين مسلمين داخل الحلبة