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كلية التربية بجامعة القصيم تقدم دورات واستشارات للأسر خلال جائحة كورونا

كلية التربية بجامعة القصيم تقدم دورات واستشارات للأسر خلال جائحة كورونا

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كلية التربية بجامعة القصيم تقدم دورات واستشارات للأسر خلال جائحة كورونا

كلية التربية بجامعة القصيم تقدم دورات واستشارات للأسر خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=855057
المناطق _ بريدة

أقامت جامعة القصيم، مُمثلة في كلية التربية، العديد من الفعاليات والمحاضرات والدورات “عن بُعد” خلال فترة تعليق الدراسة وفترات حظر التجوال، حيث تنوعت برامج الكلية الاستشارية المقدمة في التربية الأسرية خلال الأزمات والتي تم تقديمها للطلاب ومنسوبي الجامعة وكافة فئات المجتمع بشكل عام.

حيث اختتمت الكلية، أمس الجمعة الموافق 24/8/1441هـ، محاضرة علمية قدمها الدكتور عبد الله المطلق، بعنوان “الاستخدام الآمن للتقنيات في الأسرة”، بهدف التوعية حول التربية والتعامل مع أفراد الأسرة بوجود التقنيات الحديثة التي صنعت لنا ثقافة معاصرة جديدة، وكيفية استغلالها بالجانب الإيجابي، كما أقامت الكلية أول أمس الخميس الموافق 23/8/1441هـ، محاضرة بعنوان النشاط البدني قدمها الدكتور عبد العظيم العتيبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على النشاط والصحة البدنية،

وقدم الدكتور عبد الله الغدوني، محاضرة بعنوان “مهارات التلقي في الأزمات” يوم الأربعاء الموافق 22/8/1441هـ، تناول خلالها التلقي الإيجابي والسلبي والتلقي في عالم المتغيرات، كما عرج على التلقي في زمن الوسائط والبرامج الاجتماعية، في حين قدم الدكتور سامي السنيدي محاضرة بعنوان “المهارات البحثية الرقمية” يوم الثلاثاء الموافق 21/8/1441هـ، وضح فيها كيف يمكن أن يستفيد طلاب الدراسات العليا والباحثون من مصادر المعلومات الرقمية وقواعد البيانات، وبعض الفنيات في استخدام التقنية في البحث.

وأقامت الكلية محاضرة أخرى بعنوان “الإيجابية في الأزمات” يوم الإثنين الموافق 20/8/1441هـ، قدمها الدكتور عبد العزير الأحمد بين فيها كيف يكون الفرد إيجابيا وبشكل خاص في ظل مثل هذه الأزمة، كما بين أبرز الطرق والأساليب التي تقود الفرد للإيجابية، كما قدمت الكلية دورة بعنوان “مهارات الدراسة للطالب الجامعي في الأزمات” يوم الأحد الموافق 19/8/1441هـ، قدمها الدكتور عبد الرحمن أبو الحاج وتحدث فيها عن كيف يمكن لطلاب الجامعة الاستفادة من مصادر المعلومات وطرق واستراتيجيات الدراسة في هذه الأزمة.

ومن جانب أخر، قدمت كلية التربية عددًا من الاستشارات التربوية والنفسية، حيث رد الدكتور نايف الفريح على الاستشارات والاتصالات حول تربية المؤهلين في الأسرة، والدكتور عبد الله الربيعان حول تعامل الأسرة مع ذوي الإعاقة في الأزمات، كما قدم الدكتور صالح الخلف استشارات حول المشاكل النفسية الناتجة عن فيروس كورونا، إضافة إلى ما قدمته الكلية بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع مثل برنامج “مناعتك صحتك”، وغيره من البرامج التوعوية والاستشارية.

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