شفاء 25 حالة من فيروس كورونا بالكويت

المناطق _ الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 305 حالات.

وأوضح الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.