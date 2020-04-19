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“البيئة”: أكثر من 19 ألف رأس من الضأن تصل من السودان

“البيئة”: أكثر من 19 ألف رأس من الضأن تصل من السودان
http://almnatiq.net/?p=855066
المناطق _الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول باخرة إلى ميناء جدة الإسلامي، قادمةً من ميناء “سواكن” السوداني وعلى متنها 19,432 رأس من الضأن، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية أبريل 160,472 رأس، ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت “البيئة” أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً.
وأفادت أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرساليات.

 

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