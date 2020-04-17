سكان ضباء يلتزمون بقرار منع التجول.. والجهات الأمنية تواصل جهودها

تبوك _ فايز السميري

يواصل رجال الأمن في كافة الشوارع والطرقات والميادين بمحافظة ضباء جهودهم وتطبيقهم لقرار منع التجول الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة ” المناطق ” الطرق والأسواق بضباء خالية تمامًا من المركبات والمارة، بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول، وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

كما رصدت ” المناطق ” تعزيز الانتشار الأمني ومراقبة مداخل المحافظة ومخارجها ، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بالموعد المحدد لمنع التجول حرصاً على صحتهم وسلامتهم . يذكر أن أمر منع التجول جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة كخطوات استباقية اتخذتها الدولة رعاها الله للتصدي لمخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى ، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .