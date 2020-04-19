لجنة تراحم تبوك توزع 200 سلة رمضانية على المستفيدين

المناطق _ تبوك

وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك 200 سلة غذائية على المستفيدين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات أن توزيع السلال مستمر حتى شهر رمضان المبارك مؤكداً بأن السلال الغذائية أوصلت إلى منازل المستفيدين.

وحث بن نبات رجال الأعمال والميسورين من أبناء المجتمع بدعم برامج اللجنة التي تصب في مصلحة الأسر التي لا عائل لها مناشداً الجميع بالتعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي في الشهر الكريم والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية التي يتميز بها أبناء هذه البلاد المباركة.