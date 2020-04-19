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أمين منطقة تبوك يتفقد إسكان العمالة في المنطقة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة لمدارس التعليم

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أمين منطقة تبوك يتفقد إسكان العمالة في المنطقة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة لمدارس التعليم

أمين منطقة تبوك يتفقد إسكان العمالة في المنطقة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة لمدارس التعليم
http://almnatiq.net/?p=855086
المناطق _ تبوك

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق إسكان العمالة الخاصة بأمانة المنطقة والشركات المتعاقدة معها وذلك بعد نقلهم إلى عدد من مدارس المنطقة وسط إجراءات احترازية عالية.
وأطلع خلال جولته التفقدية على آلية تنظيم المواقع الخاصة بالعمالة وتنسيق وترتيب مساكنهم في مساحات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لمنع إنتشار فيروس كرونا وتنفيذ خطط التعقيم الذاتي والمكاني بشكل كامل وآمن لما يسهم في عملية التباعد فيما بين العمالة.
ووجه أمين تبوك بتكثيف عمليات الإشراف والمتابعة الدائمة والحرص على ما يجب أن تكون عليه إسكانات العمالة في المنطقة بشكل كامل وذلك بصفة دائمة ودورية وتوفير المعقمات والمتابعة الصحية لهم لمنع انتشار حالات كورونا بين الساكنين وتحقيق مستوى عال من النظافة العامة وتطهير الأسطح بشكل روتيني مع تطبيق لوسائل التباعد الاجتماعي وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية.
وأكد الشفق أن العمالة الوافدة تظل محل عناية ‏واهتمام الدولة في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لها، لتتمكن من ‏المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع بوصفها أحد عناصر العمل ‏الرئيسية كما أكد المهندس ” الشفق ” على الشركات بالمحافظة على المدارس وصيانتها أولاً بأول
يذكر أن الأمانة قد استفادت من سبعة مدارس بالمنطقة احتوت على ما يزيد عن 800 عامل وقد حرصت على أن لا يزيد عدد العمالة بالغرفة الواحدة عن سبعة عْمال.

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