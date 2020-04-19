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تنمية تبوك الأسرية تطلق 60 أمسية توعوية عن بعد و360 ساعة استشارية هاتفية للأسر ضمن حملة “يداً بيد”

تنمية تبوك الأسرية تطلق 60 أمسية توعوية عن بعد و360 ساعة استشارية هاتفية للأسر ضمن حملة “يداً بيد”

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تنمية تبوك الأسرية تطلق 60 أمسية توعوية عن بعد و360 ساعة استشارية هاتفية للأسر ضمن حملة “يداً بيد”

تنمية تبوك الأسرية تطلق 60 أمسية توعوية عن بعد و360 ساعة استشارية هاتفية للأسر ضمن حملة “يداً بيد”
http://almnatiq.net/?p=855089
المناطق _ تبوك

تواصل جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك تنفيذ مبادراتها التوعوية والتثقيفية للأسر بالمنطقة التي تأتي ضمن حملة “يداً بيد” التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة للجمعية جمال بن سداد الفاخري أن المبادرات بلغت في مجملها 60 أمسية و360 ساعة استشارية هاتفية تأتي ضمن حرص الجمعية على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج عن بعد للأسر وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي للأسرة لمواجهة فيروس كورونا ودعم ومساندة الأسرة في المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية لتجاوز هذا الوباء وتحسين إدارة ميزانية الأسرة في وقت الأزمات بزيادة الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتية واستغلال فرصة مكوث أفراد الأسرة في منازلهم وإكساب الآباء والأمهات مهارات تنظيم الفعاليات والألعاب المرتبة والبسيطة في جو من المرح والمتعة بين إفراد الأسرة.
وأضاف أن هذه المبادرات تستمر لمدة شهرين وتقدم من خلالها الجمعية خدماتها بالمنطقة من خلال مسارات عملية قسمت إلى جزئيتين إلكترونية وهاتفية داعياً الراغبين والراغبات الاستفادة من هذه الخدمات أو الاستشارات التواصل مع الجمعية عبر قنواتها الإلكترونية من خلال هذا الرابط : http://osareah.org.sa/course.php أو عبر رقم الهاتف 920010155 المخصص للاستشارات الأسرية.

 

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