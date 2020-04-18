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إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “نشاطي في بيتي”

إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “نشاطي في بيتي”

منطقة الجوف
تنمية تبوك الأسرية تطلق 60 أمسية توعوية عن بعد و360 ساعة استشارية هاتفية للأسر ضمن حملة “يداً بيد”

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إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “نشاطي في بيتي”

إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “نشاطي في بيتي”
http://almnatiq.net/?p=855093
الجوف _ محمد الحسن

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة النشاط
الطلابي مسابقة “نشاطي في بيتي” وهي مسابقة توعوية تستهدف الطلاب من للمشاركة في أعمال تبرز جهود الدولة الرشيدة للحد من مكافحة فيروس كورونا covid-19 .
ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله
الغامدي الطلاب للمشاركة بهذه المسابقة والتي أتت تزامناً مع الإجراءات الاحترازية التي اقرتها حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحقيق لأهداف تعليمية وتربوية تبرز من خلال المشاركة بالمبادرات المختلفة وممارسة الأنشطة المتنوعة سواء كانت في مجال التدريب أو التثقيف والتوعية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيدالله
القنيفد انها مسابقة منوعة تشمل المشاركة بمقطع فيديو توعوي عن فيروس كورونا ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وتشمل: موشن جرافيك، فيديو كرتوني، انفوجرافيك، محاضرة قصيرة، رسم فني تشكيلي، رسم صورة والتعليق عليها حول الوضع الراهن.
وأكد، أن آخر موعد لرفع الأعمال سيكون بتاريخ 28 /8 /1441هـ عن طريق الرابط الإلكتروني التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJewhUvfeEV4dIhwX1IOKo_gA9aG-tV8b2PGQVZ4oxmHiyfg/viewform

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