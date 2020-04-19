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جامعة الجوف تدعو للتسجيل في 9 برامج تدريبية للوقاية من فيروس كورونا

جامعة الجوف تدعو للتسجيل في 9 برامج تدريبية للوقاية من فيروس كورونا

منطقة الجوف
إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “نشاطي في بيتي”

إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “نشاطي في بيتي”

منطقة الجوف
تنمية تبوك الأسرية تطلق 60 أمسية توعوية عن بعد و360 ساعة استشارية هاتفية للأسر ضمن حملة “يداً بيد”

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أمين منطقة تبوك يتفقد إسكان العمالة في المنطقة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة لمدارس التعليم

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جامعة الجوف تدعو للتسجيل في 9 برامج تدريبية للوقاية من فيروس كورونا

جامعة الجوف تدعو للتسجيل في 9 برامج تدريبية للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=855096
الجوف _ محمد الحسن

دعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر بجامعة الجوف، أفراد المجتمع للتسجيل في مجموعة من البرامج والدورات التدريبية ذات العلاقة بفيروس كورونا المستجد التي تُقيمها عن بُعد بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.
وقال المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. إبراهيم العلي، إن البرامج التدريبية المطروحة تأتي في إطار تفعيل دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع من خلال إكساب المشاركين المهارات المختلفة للتعامل مع كل المستجدات، مضيفاً أن العمادة نفذت خلال الأيام الماضية مجموعة من البرامج المجتمعية كبرنامج أثر فيروس كورونا
على الاقتصاد العالمي، ومحاضرة حول فيروس كورونا المستجد: طرق الانتشار والوقاية، كما ستنفذ العمادة خلال الأسبوع القادم عدداً من البرامج المجتمعية أبرزها برنامج التعريف بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، والتعامل مع الوباء من منظور شرعي، وكذلك جهود المملكة في أزمة جائحة كورونا، وبرنامج أهمية إنترنت الأشياء في
مجابهة الأوبئة: جائحة كورونا أنموذجاً، وبرنامج حول الأحكام والتوجيهات الشرعية المتعلقة بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الأوبئة- ، وبرنامج الاضطرابات النفسية بسبب فيروس كورونا، ومحاضرة عن دور وسائل الإعلام في إدارة الأزمات – كورونا أنموذجاً، وبرنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال انتشار الوباء، بالإضافة إلى ندوة عن موقف الشريعة الإسلامية حول كيفية التعامل مع الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، وبرنامج تدريبي حول إدارة الأزمات- أزمة كورونا نموذجاً.
ويمكن لجميع أفراد المجتمع، الاستفادة من البرامج الأخرى المتاحة مجاناً للسعوديين والمقيمين، من خلال نظام التدريب والبرامج المجتمعية لجامعة الجوف من خلال الرابط:
https://bit.ly/2O3TEN9.

 

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