أمير الكويت: نعيش فرحة لعودة أبنائنا وعلينا مواصلة الالتزام لمواجهة كورونا

المناطق - وكالات

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أمير الكويت خلال كلمة له اليوم الأحد، أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحى، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة على الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وكان وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبى، وقال الشيخ أحمد ناصر – فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الأحد، إن أول رحلة قادمة من دبى وصلت فى السابعة صباحاً، مؤكدا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.

يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبى ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة؛ حيث ستستمر عملية الاجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.

وكانت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، أصدرت تعميما على الموانئ الكويتية بفرض إجراءات مشددة على دخول السفن الغذائية إلى البلاد؛ وذلك ضمن مساعى الحكومة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونص التعميم على تخصيص فرق عمل للصعود على متن السفن التجارية لفحص أطقمها، والتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس، بالإضافة إلى منع دخول السفن الخشبية، والسماح فقط بدخول السفن الحديدية.