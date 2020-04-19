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مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية المواطنة الرقمية وتعزيز قيمها في المجتمع

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خلال لقاء إثنينية الحوار والتي ستدار عن بعد بمشاركة نخبة من المختصين

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية المواطنة الرقمية وتعزيز قيمها في المجتمع

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية المواطنة الرقمية وتعزيز قيمها في المجتمع
http://almnatiq.net/?p=855122

ينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 27 شعبان 1441هـ، الموافق 20 أبريل 2020م إثنينية الحوار عن بُعد، بعنوان “المواطنة الرقمية ” ويستضيف اللقاء عبر تطبيق زوم من خلال الرابط https://events.kacnd.org/ كل من، الأستاذ / محمد بن هادي آل هتيله ، مدير وحدة تطوير المدارس بإدارة تعليم منطقة نجران، والأستاذة / بشاير بنت ابراهيم العبدالواحد، رئيسة لجنة المسئولية الاجتماعية في مجلس شباب المنطقة الشرقية ، والأستاذة/ ندى بنت محمد الحارثي ، مشرفة التطوير المهني التعليمي في إدارة تعليم عنيزة.
ويتطرق اللقاء الذي سيديره الأستاذ/ علي بن عبدالله الشهري ، وهو أحد المختصين بالإعلام الجديد ، إلى أهمية المواطنة الرقمية في ظل المتغيرات المتسارعة والثورة التكنولوجية والمعلوماتية، والتي أصبحت جزءً هاماُ لا يستغنى عنها لما تقدمه من مهام ووظائف في الحياة اليومية الحاليه والمستقبلية.
كما سيتطرق اللقاء أيضاً إلى توظيف التقنية وفق قواعد أخلاقية سليمة، تراعي الضوابط المجتمعية والثقافية، والعمل على الحد من سلبياتها ، والمساهمة بنشر وتطبيق المفاهيم الحديثة عن المواطنة الرقمية.
ويناقش اللقاء عدد من المحاور أهمها مفاهيم المواطنة الرقمية، ومراحل ظهورها ، وأهميتها وصفاتها وفئاتها ومراحلها ، والمعايير الأكاديمية في المقررات الدراسية للمواطنة الرقمية ، ومكوناتها ومتطلباتها ، كما يستعرض دور التربية والتعليم في تكريس منظومة القيم والأمن الرقمي في مواجهة الأفكار المنحرفة .
وتعد الاثنينية منصة أسبوعية شبابية خصبة تفتح بابا لتناول قضايا الشباب الحالية، وإبراز آرائهم وقدراتهم في القضايا الوطنية، بما يسهم في تعزيز ونشر قيم الحوار والتلاحم الوطني.

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