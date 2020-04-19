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490 جولة تفتيشية على مقار إسكان العمالة بمنطقة مكة المكرمة

490 جولة تفتيشية على مقار إسكان العمالة بمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=855128
المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 490 زيارة تفتيشية خلال الأيام الماضية على مقار إسكان العمالة ، بمشاركة لجنة تنظيم سكن العمالة المكونة من ممثلين لعدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة وذلك للتأكد من إتّباع الشروط الوقائية ، والنظامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .
وشملت الحملات سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 135378 عاملاً، وذلك للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية، التي تأتي امتداداً للحملات التفتيشية على جميع المنشآت في مختلف المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة للتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، في ظل تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جل عنايتها واهتمامها، من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

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