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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس
http://almnatiq.net/?p=855131
المناطق - وكالات

أسقط الجيش الليبي، طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس، كانت قد أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، حسبما ذكرت شعبة الإعلام الحربي.

واستهدفت منصات الدفاع الجوي الطائرة بعد إقلاعها وأسقطتها في جنوب العاصمة، وذلك بعد يوم من إسقاط الجيش الوطني أربع طائرات تركية مسيرة، خلال أقل من 24 ساعة، في مناطق بني وليد، وترهونة شرقي طرابلس.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد ذكرت،  أن الدفاع الجوي أسقط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المرتبطة بحكومة فايز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، أو حتى مرتزقة من سوريا.

والأسبوع الماضي، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.

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