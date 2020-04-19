احدث الأخبار

صائب عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط لضم واستمرار التوسع في الاستيطان
أبرز المواد
 أكاديمية هدف للقيادة تتيح لبرنامجها مساراً للتدريب الإلكتروني عن بُعد
أبرز المواد
 قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل “البلازما”
أبرز المواد
 الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس
أبرز المواد
 490 جولة تفتيشية على مقار إسكان العمالة بمنطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 وزير الأوقاف المصري: جماعة “الإخوان” أُسست على الخيانة وعجنت بماء الغدر ورضعته يوم ولادتها
أبرز المواد
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية المواطنة الرقمية وتعزيز قيمها في المجتمع
أبرز المواد
 أمير الكويت: نعيش فرحة لعودة أبنائنا وعلينا مواصلة الالتزام لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض أهمية المواطنة الرقمية وتعزيز قيمها في المجتمع
منطقة الرياض
 الأمن العام يضيف خدمة التنقل لأصحاب الظروف الاستثنائية
أبرز المواد
 جامعة الجوف تدعو للتسجيل في 9 برامج تدريبية للوقاية من فيروس كورونا
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تطلق مسابقة “نشاطي في بيتي”
منطقة الجوف
صائب عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط لضم واستمرار التوسع في الاستيطان

صائب عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط لضم واستمرار التوسع في الاستيطان

أبرز المواد
أكاديمية هدف للقيادة تتيح لبرنامجها مساراً للتدريب الإلكتروني عن بُعد

أكاديمية هدف للقيادة تتيح لبرنامجها مساراً للتدريب الإلكتروني عن بُعد

أبرز المواد
قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل “البلازما”

قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل “البلازما”

أبرز المواد
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أبرز المواد

صائب عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط لضم واستمرار التوسع في الاستيطان

صائب عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط لضم واستمرار التوسع في الاستيطان
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=855171
المناطق - وكالات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن مسؤولين دوليين أكدوا على رفض ” مخطط نتنياهو- ترمب وفريقه ” للضم واستمرار التوسع في الاستيطان، والحفاظ على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وإجراء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.
وأجمع المسؤولون خلال اتصالات أجراها معهم عريقات على ضرورة مكافحة فيروس كورونا لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن اللجوء.
وتناول عريقات في اتصالاته مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزانا ترستل، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادونوف، أفق التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وانقاذ عملية السلام بمساعدة المجتمع الدولي، خاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

روابط ذات صلة

أكاديمية هدف للقيادة تتيح لبرنامجها مساراً للتدريب الإلكتروني عن بُعد

أكاديمية هدف للقيادة تتيح لبرنامجها مساراً للتدريب الإلكتروني عن بُعد
قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل “البلازما”

قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل “البلازما”
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*