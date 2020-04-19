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غداً .. الشورى ينظر في عقوبات مخالفي نظام تملك غير السعوديين العقار ويناقش عدة موضوعات

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غداً .. الشورى ينظر في عقوبات مخالفي نظام تملك غير السعوديين العقار ويناقش عدة موضوعات

غداً .. الشورى ينظر في عقوبات مخالفي نظام تملك غير السعوديين العقار ويناقش عدة موضوعات
http://almnatiq.net/?p=855174
المناطق - الرياض

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد) غداً الانين تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة , المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن مشروع النظام المعاد بعد دراسته .
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 17/4/1421هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن المقترح بعد دراسته .
بعد ذلك يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .
بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/1440 هـ , أثناء مناقشته في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الصندوق بعد دراسته .
كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير المركز بعد دراسته .

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