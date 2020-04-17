احدث الأخبار

أمانة الجوف تصدر قراراً بترقية 24 موظفاً عبر منصة مسار الرقمية
منطقة الجوف
 الهيئة العامة للموانئ : بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتشعر وتغرم 499 منشأة مخالفة
منطقة المدينة المنورة
 مسؤول : أعداد ضحايا كورونا بطهران تفوق الأرقام الرسمية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يتابع مع وزير التعليم الحركة التعليمية في عسير ويشيد بنجاح برامج التعليم عن بُعد
منطقة عسير
 ضباب الباحة يُعانق قمم الجبال ويرسم لوحة إبداعية على المنتزهات
منطقة الباحة
 غداً .. الشورى ينظر في عقوبات مخالفي نظام تملك غير السعوديين العقار ويناقش عدة موضوعات
أبرز المواد
 مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 6678.44 نقطة
أبرز المواد
 صائب عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط لضم واستمرار التوسع في الاستيطان
أبرز المواد
 أكاديمية هدف للقيادة تتيح لبرنامجها مساراً للتدريب الإلكتروني عن بُعد
أبرز المواد
 قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل “البلازما”
أبرز المواد
 الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس
أبرز المواد
أمانة الجوف تصدر قراراً بترقية 24 موظفاً عبر منصة مسار الرقمية

أمانة الجوف تصدر قراراً بترقية 24 موظفاً عبر منصة مسار الرقمية

منطقة الجوف
الهيئة العامة للموانئ : بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا

الهيئة العامة للموانئ : بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق إفريقيا

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتشعر وتغرم 499 منشأة مخالفة

أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتشعر وتغرم 499 منشأة مخالفة

منطقة المدينة المنورة
مسؤول : أعداد ضحايا كورونا بطهران تفوق الأرقام الرسمية

مسؤول : أعداد ضحايا كورونا بطهران تفوق الأرقام الرسمية

أبرز المواد

ضباب الباحة يُعانق قمم الجبال ويرسم لوحة إبداعية على المنتزهات

ضباب الباحة يُعانق قمم الجبال ويرسم لوحة إبداعية على المنتزهات
http://almnatiq.net/?p=855176
المناطق - واس

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المنتزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.
والتقطت عدسة “واس”, العديد من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.
من جهتها، كثفت الجهات الأمنية تواجدها في مختلف الطرق والمنتزهات، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة .

 

روابط ذات صلة

جمعية أكناف تودع أكثر من 265 ألف ريال في حسابات المستفيدين

جمعية أكناف تودع أكثر من 265 ألف ريال في حسابات المستفيدين
مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية بالباحة يقدم أكثر من 3 آلاف سلة غذائية

مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية بالباحة يقدم أكثر من 3 آلاف سلة غذائية
صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية

صحة الباحة نقل أكثر من 20 ألف عامل إلى مباني المدارس الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*