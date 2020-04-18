أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتشعر وتغرم 499 منشأة مخالفة

المناطق - المدينة المنورة

كثفت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة. كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة من أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة أكثر من 1510 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها اغلاق 60 منشأة مخالفة، واشعار وانذار 499 منشأة، واتلاف 6272 كيلوجرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما جرى اخذ 489 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة. ونفذت الفرق الميدانية 165 جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة و 296 جولة للنظافة والغسيل والتعقيم باستخدام 18720 لتر من المطهرات، كما جرى رفع 6311 طن من النفايات المنزلية بأحياء المدينة المنورة.