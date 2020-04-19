أمانة الجوف تصدر قراراً بترقية 24 موظفاً عبر منصة مسار الرقمية

الجوف - محمد الحسن

أصدر أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان قراراً بترقية عدد (24) موظفاً وموظفة من منسوبي أمانة منطقة الجوف للمراتب العاشرة فما دون بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية عبر منصة مسار الرقمية.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بأمانة منطقة الجوف سلمان الشلال، إن الترقيات شملت عددًا من الموظفين، وتأتي ضمن اهتمام الأمانة بترقية المستحقين ودفعهم إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية.

وأشار الشلال أن هذه الخطوة تجسد حرص أمين المنطقة على منح الموظفين كافة حقوقهم الوظيفية وفي مواعيدها المحددة، مؤكدًا أن الأمانة شكلت لجنة على أعلى مستوى لإجراء عملية المفاضلة وأن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حرصًا على إعطاء الترقيات للموظفين المستحقين لها، بعد القيام بعملية التدقيق والمفاضلة التي استغرقت جهدًا مضاعفًا من أعضاء اللجنة.

كما أشار الشرعان انه سيتم قريباً الاعلان عن البدء بترقيات جديدة وفق الصلاحيات الموسعة التي اصدرها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية موخراً .

بدورهم، عبر عدد من الموظفين الذين شملتهم القرارات، عن شكرهم لأمين المنطقة وكافة المسؤولين بالأمانة، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزًا لهم على بذل مزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العمل.

والمشمولون بالترقية هم:

1- محمد بن ناصر المانع المرتبة العاشرة

2- هذال بن حسين الدغمي المرتبة التاسعة

3- مجيد بن عبد العزيز الشبيب المرتبة التاسعة

4- ماجد بن رجاء النصيري المرتبة التاسعة

5- فيصل بن علي الخالدي المرتبة التاسعة

6- عبد المجيد بن فيحان الجبل المرتبة الثامنه

7- عادل بن كريم الرويلي المرتبة الثامنة

8- يزيد بن محمد السعدون المرتبة السابعه

9- بدر بن جمعان الرويلي المرتبة السابعة

10- عاطف بن مرزوق الهادي المرتبة السابعة

11- خالد بن مقبل الرويلي المرتبة السابعة

12- احمد بن عبد الواحد الحموان المرتبة السادسة

13- مقبل بن سليمان الشراري المرتبة السادسة

14- عبد الله بن سلامة الشرعان المرتبة السادسة

15- عيسى بن مفلح الشمري المرتبة السادسة

16- خالد بن سعيد الرويلي المرتبة السادسة

17- مرداس بن مبارك العنزي المرتبة السادسة

18- البندري بن سعدي العتيبي المرتبة الخامسه

19- سلمان بن سعود القبلان المرتبة الخامسة

20- احمد بن صالح الجوفي المرتبة الخامسه

21- حمدان بن شريدة الفهيقي المرتبة الخامسه

22- فوزي بن سعد السعدي المرتبة الخامسة

23- سعود بن ضيف الله العنزي المرتبة الخامسة

24- زياد بن مدالله الشراري المرتبة الخامسة