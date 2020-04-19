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جمعية الجوف للخدمات الصحية تصدي لكورنا في مداخل مدينة سكاكا

جمعية الجوف للخدمات الصحية تصدي لكورنا في مداخل مدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=855212
الجوف - محمد الحسن

منذ انتشار مرض كورونا في العالم وبدأت الدول تاخذ بالاحترازات الطبية والوقائية أصبحت المملكة العربية السعودية مثار إعجاب لكل العالم بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها في كل مدينة ومحافظة وقرية .
وفي منطقة الجوف بزغ نجم جديد هو جمعية الجوف للخدمات الصحية ومقرها مدينة سكاكا وبالامكانيات المتاحه تمركز اعضائها المتطوعين وعددهم  15 عضوا في مداخل مدينة سكاكا حيث تم فحص 20 ألف شخص كما قام اعضائها المتطوعين بزيارة لمساكن العمالة وهي عبارة  عن اربع مجمعات سكنية تم  تعقيمها بواقع 350 غرفة تقريبا وفي ذات السياق كان لرجال الامن البواسل حظا اوفر بالفحص البصري في مقار عملهم  وعددهم 300 فردا .
وقفه شكر لرجال جمعية الجوف للخدمات الصحية على هذا الجهد المميز سائلين الله العلي القدير ان يجعله في ميزان حسناتكم.

 

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