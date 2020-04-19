« ملتقى قراءة النص بأدبي جدة » في رسالة دكتوراه

جدة - عادل الزهراني

نظرا للمكانة العلمية والثراء المعرفي الذي شكله ملتقى قراءة النص عبر أكثر من ثلاثة عقود تناقش في الجامعة الإسلامية رسالة دكتوراه عن جزء مما تناوله ملتقى قراءة النص بنادي جدة الأدبي في جانبه الشعري.. الرسالة التي حملت عنوان: (نقد الشعر السعودي في ملتقى قراءة النص الي عام ١٤٣٧- دارسة في نقد النقد ) في رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث خليف بن غالب من كلية اللغة العربية قسم الأدب والبلاغة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بإشراف الأستاذ الدكتور ماهر الرحيلي والأستاذ الدكتور على الحمود مناقشا خارجياً والدكتور عبدالرحمن المطرفي مناقشا داخلياً .

من جانبه أوضح الدكتور ماهر الرحيلي أن الرسالة تندرج في مجال نقد النقد، وهي تختص بملتقى علمي عرف برصانته وأهميته على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي، أقيم ولايزال على مدى سنوات طوال، في نادي جدة الأدبي، وشارك فيه منذ بداياته أعلام كبار لهم إسهاماتهم العلمية المميزة، وقد أحسن النادي بالحفاظ على السجلات العلمية لهذه السنوات الطويلة منذ البداية، وطباعتها في أعداد تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين، وهذه الرسالة العلمية ثمرة لهذا الجهد الطيب من النادي، أسأل الله أن ينفع بها وبصاحبها.

وأوضح الباحث خليف غالب إن الرسالة تنتمي لحقل نقد النقد، وتتجه لدراسة ثلاث مسارات مهمة: أولها المناهج النقدية التي وظفها النقاد في دراسة الشعر السعودي، وهي بين مناهج سياقية ومناهج نصية ومناهج خارج هذين الإطارين.

وثانيها موضوعات نقد الشعر السعودي في ملتقى قراءة النص.

وثالثها الجوانب الفنية التي اهتم بها نقاد الملتقى من صورة شعرية ولغة شعرية وإيقاع وبناء فني.

الجدير بالذكر أن ملتقى النص في نادي جدة الأدبي عقد ستة عشر مرة وصدرت أبحاثه في عدد من المؤلفات وفي بعض أعداد مجلة علامات.