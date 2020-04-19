إدارة “تعليم الجوف” تعلن اسماء الفائزين بمسابقة “لا تهدرها”

الجوف - محمد الحسن

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإعلام التربوي، أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة مبادرة “لا تهدرها” والتي أطلقها أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز تقديراً لجهود حكوماتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الفائزين بهذه المسابقة، والتي هدفت إلى نشر الوعي ضد “فيروس كورونا” والإشارة إلى الجهود العظيمة التي بذلتها حكومتنا الرشيدة وتميزها بتعاملها الميداني والإنساني وتغطية كافة احتياجات المجتمع .

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط أن هذه المسابقة استهدفت الطلاب والطالبات، وتم استقبال المشاركات وعرضها على لجنة التحكيم، والتي قيمت الأعمال بناءً على جودة الصوت والصورة والفكرة وسلامة اللغة والتقيد بالوقت، وجاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول الطالب محمد ماجد الزهراني من مدرسة سماء الإبداع الابتدائية “1500 ريال”، المركز الثاني الطالبة نور نايف الجلال من مدرسة القمم الابتدائية “1000 ريال”، المركز الثالث الطالب علي عبدالله الجابر من مدرسة الأسبار الابتدائية والطالبة لارا عبدالله الجابر من مدرسة رياض الصالحين الأهلية “500 ريال” .