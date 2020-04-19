جامعة الجوف تتابع ميدانياً إسكان العمال في المدينة الجامعية وتجريعمليات الفحص اليومي لهم للوقاية من فيروس كورونا

الجوف - محمد الحسن

بتوجيه من مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/بدر الزارع، قام فريق العمل المختص بإدارة غرفة العمليات بالجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة د. عبدالرحمن المعين بزيارات ميدانية لإسكان العمال في المدينة الجامعية، للوقوف على مدى ملاءمته وجاهزيته لمكافحة تفشي وباء كورونا من حيث ضمان عدم التكدس في الغرف والاستبقاء

على لوازم التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات الحماية الشخصية وأدوات التعقيم والنظافة الشخصية، مع ضمان تقديم التعليمات والاحتياطات الضرورية باللغات والصور الإرشادية .

كما قام مجموعة من طلاب النادي الصحي بالجامعة بمسح حراري.

وأفاد د. المعين، أن إدارة العمال تقدم سجلاً يومياً لقياس درجات الحرارة لجميع العمال وعزل من يشتبه بحالته، والتنسيق مع المركز الصحي الجامعي لتقييمه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحويله بالتنسيق مع الشؤون الصحية إن لزم ذلك.

شارك في الزيارة عميد عمادة شؤون الطلاب د. هزاع الفويهي ومدير إدارة المشاريع م .عثمان السبيلة .