احدث الأخبار

مدير عام صحة الجوف يطمأن على سير العمل في القطاع الصحي بالقريات
منطقة الجوف
 “سكني” : المنصات الرقمية تتفاعل مع أكثر من 53 ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي من إبريل 2020
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ60 ومتحدث الصحة ينوه بإيجابيات المسح النشط
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 1,433 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل
أبرز المواد
 جامعة الجوف تتابع ميدانياً إسكان العمال في المدينة الجامعية وتجريعمليات الفحص اليومي لهم للوقاية من فيروس كورونا
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن اسماء الفائزين بمسابقة “لا تهدرها”
منطقة الجوف
 هيئة الرقابة تباشر قضية فساد مالي وإداري لاثنين من قيادات الصحة في الرياض
أبرز المواد
 “سكني” يعقد ورشة لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين في الدمام عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 «بلدية القطيف» تتلف خمسة أطنان من الأسماك الفاسدة جولة تفتيشية على بسطات سوق الأسماك
المنطقة الشرقية
 جونسون “يتعافى” من كورونا.. وحكومته تحت نيران الانتقادات
أبرز المواد
 « ملتقى قراءة النص بأدبي جدة » في رسالة دكتوراه
منطقة مكة المكرمة
 وزير العدل يدشن “منصة نافذ” لإنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً
أبرز المواد
مدير عام صحة الجوف يطمأن على سير العمل في القطاع الصحي بالقريات

مدير عام صحة الجوف يطمأن على سير العمل في القطاع الصحي بالقريات

منطقة الجوف
“سكني” : المنصات الرقمية تتفاعل مع أكثر من 53 ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي من إبريل 2020

“سكني” : المنصات الرقمية تتفاعل مع أكثر من 53 ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي من إبريل 2020

أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ60 ومتحدث الصحة ينوه بإيجابيات المسح النشط

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ60 ومتحدث الصحة ينوه بإيجابيات المسح النشط

أبرز المواد
مشروع “مسام” ينتزع 1,433 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل

مشروع “مسام” ينتزع 1,433 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل

أبرز المواد

جامعة الجوف تتابع ميدانياً إسكان العمال في المدينة الجامعية وتجريعمليات الفحص اليومي لهم للوقاية من فيروس كورونا

جامعة الجوف تتابع ميدانياً إسكان العمال في المدينة الجامعية وتجريعمليات الفحص اليومي لهم للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=855256
الجوف - محمد الحسن

بتوجيه من مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/بدر الزارع، قام فريق العمل المختص بإدارة غرفة العمليات بالجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة د. عبدالرحمن المعين بزيارات ميدانية لإسكان العمال في المدينة الجامعية، للوقوف على مدى ملاءمته وجاهزيته لمكافحة تفشي وباء كورونا من حيث ضمان عدم التكدس في الغرف والاستبقاء
على لوازم التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات الحماية الشخصية وأدوات التعقيم والنظافة الشخصية، مع ضمان تقديم التعليمات والاحتياطات الضرورية باللغات والصور الإرشادية .

كما قام مجموعة من طلاب النادي الصحي بالجامعة بمسح حراري.
وأفاد د. المعين، أن إدارة العمال تقدم سجلاً يومياً لقياس درجات الحرارة لجميع العمال وعزل من يشتبه بحالته، والتنسيق مع المركز الصحي الجامعي لتقييمه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحويله بالتنسيق مع الشؤون الصحية إن لزم ذلك.
شارك في الزيارة عميد عمادة شؤون الطلاب د. هزاع الفويهي ومدير إدارة المشاريع م .عثمان السبيلة .

روابط ذات صلة

مدير عام صحة الجوف يطمأن على سير العمل في القطاع الصحي بالقريات

مدير عام صحة الجوف يطمأن على سير العمل في القطاع الصحي بالقريات
إدارة “تعليم الجوف” تعلن اسماء الفائزين بمسابقة “لا تهدرها”

إدارة “تعليم الجوف” تعلن اسماء الفائزين بمسابقة “لا تهدرها”
جمعية الجوف للخدمات الصحية تصدي لكورنا في مداخل مدينة سكاكا

جمعية الجوف للخدمات الصحية تصدي لكورنا في مداخل مدينة سكاكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*