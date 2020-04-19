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مشروع “مسام” ينتزع 1,433 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل

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مشروع “مسام” ينتزع 1,433 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل

مشروع “مسام” ينتزع 1,433 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل
http://almnatiq.net/?p=855263
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل 2020م، من انتزاع 1,433 لغمًا منها 27 لغمًا مضادة للأفراد، و 263 لغمًا مضادة للدبابات و1,132 ذخائر غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,238 لغما زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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