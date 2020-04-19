مدير عام صحة الجوف يطمأن على سير العمل في القطاع الصحي بالقريات

الجوف - محمد الحسن

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني اليوم، على الجهود التي يقوم بها مركز القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بمحافظة القريات ، للوقاية من فايروس كورونا .

وعقد اجتماعاً مع مدير الشؤون الصحية بالقريات محمد بن موسى الخمعلي والقيادات الصحية فيها، نقل لهم شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، على جهودهم المبذولة في هذا الجانب ، حيث تأتي هذه الزيارة وفق توجيهات سموه الكريم، لمتابعة الحالات الصحية التي تم الإعلان عنها قبل أيام ، وما تبعها من إجراءات للمخالطين ، واستعرض جهود قطاعات صحة القريات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

لمكافحة جائحة كورونا .

كما اطلع الدكتور الشهراني مع مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني على تجهيزات مركز المراقبة الصحية بمنفذ جمرك

الحديثة الحدودي الذي يستهدف سائقي الشاحنات القادمين والمغادرين من وإلى الأردن ، مطلعاً على تجهيزات نقاط الفرز البصري داخل جمرك الحديثة.

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهم الله ” على الجهود العظيمة المبذولة منذ اللحظات الأولى لظهور هذه الجائحة ،وما قدماه رعاهم الله من دعم كبير وسخي وتأمين كافة متطلبات السلامة للحفظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي الجائحة بإذن الله ، منوهاً بالوقت ذاته بتوجيه سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، ومتابعة معالي وزير الصحة ، داعياً الله

أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .