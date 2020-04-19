رئيس بلدية زلوم يقف ميدانيًا على سكن العمالة المؤقت

الجوف - فواز الرويلي

قام رئيس بلدية زلوم الأستاذ شالح بن ساير الشمري ، وضمن جهوده البلدية و التي تأتي بالتنسيق مع اللجنة الفرعية بصوير ؛ في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بتنفيذ نظام التباعد الاجتماعي للعمالة ؛ بالإشراف ميدانيًا على تجهيز مبنى المدرسة المستلمة و تهيئتها و من ثم تعقيمها و تقييم مدى ملائمتها للاشتراطات والإجراءات الصحية لتكون سكنًا صالحًا للعمال .

وبيّن المتحدث الرسمي لبلدية زلوم الأستاذ صالح بن فهيد العتيبي بأن بلدية زلوم تسعى إلى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، و التي تعكس حرص حكومة خادم الحرميـن الشريفين حفظه الله على ضمان السلامة الصحية للجميع .

وذكر العتيبي بأن البلدية تقوم و بصفة مستمرة بمتابعة وزيارة سكن العمالة و رصدها والعمل على معالجتها و تعقيمها ، مبينًا بأن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف كثافة العمالة داخل سكنهم و نقلهم إلى أماكن أقل كثافة و أكثر تطبيقًا للاشتراطات الصحية و الوقائية .