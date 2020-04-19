نائب أمير جازان يطلع على تسلم الاسر المستفيدة عددا من وحدات الاسكان التنموي بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بالنيابة ، على آلية تسلم جميع الأسر المستحقة للاسكان التنموي عن بعد وبارك لهم سموه ، حصولهم على الوحدات وذلك استكمالا للتوسع في مشاريع وحدات الإسكان التنموي بعدد من محافظات المنطقة مؤخراً.

وأكد سمو الامير محمد بن عبدالعزيز ، أن الاستمرار بتسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر بالمنطقة للأسر الأشد حاجة، يجسد حرص القيادة الحكيمة – أيدها االله – على تحقيق العيش الكريم للمواطنين، ويعكس العمل الدؤوب لوزارة الإسكان في تحقيق ما تصبو إليه القيادة تجاه المواطنين.

كما أشاد سمو نائب أمير منطقة جازان ، بالدور المجتمعي والتنموي التي تقوم به جمعيات المنطقة في ظل الظروف الراهنة، منوها بالتزامها بتطبيق الإجراءات والإحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فايروس جائحة كورونا من خلال تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية وتسليم المستفيدين بشكل فردي تجنبًا للتجمعات.

واوضح مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي ان وزارة الاسكان ممثلة بالإسكان التنموي قد سلمت عدد من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة جازان بالشراكة مع كل من جمعية البر بالكدمي وجمعية البر بهروب وجمعية البر بالعارضة وجمعية البر بصبيا مؤخرآ ، منوهًا بتوجيهات سمو أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ومعالي وزير الاسكان المتواصلة ؛ لاعمال الاسكان التنموي بالمنطقة.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي”، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.