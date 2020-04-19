احدث الأخبار

“ورد الطائف” يشتكي من قلة الغاز وأصحابه يخشون من ضياع الموسم
منطقة مكة المكرمة
 بر جدة تبدأ المرحلة الثانية من توزيع 15 ألف سلة غذائية
منطقة مكة المكرمة
 الأرصاد”: ذروة الحالة المطرية في المملكة غداً.. مصحوبة بزخات من البرد
أبرز المواد
 مدني الباحة امطار على المنطقة ودوريات السلامة لاتزال تمسح الاودية والسدود
منطقة الباحة
 لاعبو روما يتنازلون عن رواتبهم إلى نهاية الموسم لمساعدة الفريق في أزمة كورونانا
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يطلع على تسلم الاسر المستفيدة عددا من وحدات الاسكان التنموي بالمنطقة
منطقة جازان
 ارتفاع الطلب على سوق الأنعام إلكترونياً في المدينة المنورة قبل شهر رمضان المبارك وتوفر في المعروض
منطقة المدينة المنورة
 رئيس بلدية زلوم يقف ميدانيًا على سكن العمالة المؤقت
منوعات
 مدير عام صحة الجوف يطمأن على سير العمل في القطاع الصحي بالقريات
منطقة الجوف
 “سكني” : المنصات الرقمية تتفاعل مع أكثر من 53 ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي من إبريل 2020
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ60 ومتحدث الصحة ينوه بإيجابيات المسح النشط
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 1,433 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل
أبرز المواد
“ورد الطائف” يشتكي من قلة الغاز وأصحابه يخشون من ضياع الموسم

“ورد الطائف” يشتكي من قلة الغاز وأصحابه يخشون من ضياع الموسم

منطقة مكة المكرمة
بر جدة تبدأ المرحلة الثانية من توزيع 15 ألف سلة غذائية

بر جدة تبدأ المرحلة الثانية من توزيع 15 ألف سلة غذائية

منطقة مكة المكرمة
الأرصاد”: ذروة الحالة المطرية في المملكة غداً.. مصحوبة بزخات من البرد

الأرصاد”: ذروة الحالة المطرية في المملكة غداً.. مصحوبة بزخات من البرد

أبرز المواد
مدني الباحة امطار على المنطقة ودوريات السلامة لاتزال تمسح الاودية والسدود

مدني الباحة امطار على المنطقة ودوريات السلامة لاتزال تمسح الاودية والسدود

منطقة الباحة

نائب أمير جازان يطلع على تسلم الاسر المستفيدة عددا من وحدات الاسكان التنموي بالمنطقة

نائب أمير جازان يطلع على تسلم الاسر المستفيدة عددا من وحدات الاسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=855289
جازان - فضة عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بالنيابة ، على آلية تسلم جميع الأسر المستحقة للاسكان التنموي عن بعد وبارك لهم سموه ، حصولهم على الوحدات وذلك استكمالا للتوسع في مشاريع وحدات الإسكان التنموي بعدد من محافظات المنطقة مؤخراً.

وأكد سمو الامير محمد بن عبدالعزيز ، أن الاستمرار بتسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر بالمنطقة للأسر الأشد حاجة، يجسد حرص القيادة الحكيمة – أيدها االله – على تحقيق العيش الكريم للمواطنين، ويعكس العمل الدؤوب لوزارة الإسكان في تحقيق ما تصبو إليه القيادة تجاه المواطنين.

كما أشاد سمو نائب أمير منطقة جازان ، بالدور المجتمعي والتنموي التي تقوم به جمعيات المنطقة في ظل الظروف الراهنة، منوها بالتزامها بتطبيق الإجراءات والإحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فايروس جائحة كورونا من خلال تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية وتسليم المستفيدين بشكل فردي تجنبًا للتجمعات.

واوضح مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي ان وزارة الاسكان ممثلة بالإسكان التنموي قد سلمت عدد من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر الأشد حاجة بمنطقة جازان بالشراكة مع كل من جمعية البر بالكدمي وجمعية البر بهروب وجمعية البر بالعارضة وجمعية البر بصبيا مؤخرآ ، منوهًا بتوجيهات سمو أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ومعالي وزير الاسكان المتواصلة ؛ لاعمال الاسكان التنموي بالمنطقة.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي”، والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.

 

روابط ذات صلة

جازان .. قوة الأفواج الأمنية تضبط 40 كيلو حشيش مخفية في تجويف داخل مركبة (فيديو)

جازان .. قوة الأفواج الأمنية تضبط 40 كيلو حشيش مخفية في تجويف داخل مركبة (فيديو)
أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية الساحل

أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية الساحل
مدني جازان يحذر من مخاطر التمديدات الكهربائية الرديئة

مدني جازان يحذر من مخاطر التمديدات الكهربائية الرديئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*