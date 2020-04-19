لاعبو روما يتنازلون عن رواتبهم إلى نهاية الموسم لمساعدة الفريق في أزمة كورونانا

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وافق لاعبو روما وأفراد طاقمه التدريبي على التنازل عن رواتبهم إلى نهاية الموسم لمساعدة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس الماضي ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال روما في بيان، الأحد إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقة لهم عن الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في يونيو.

وأشار النادي أيضا إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أحيلوا إلى البرنامج الحكومي للتأكد من حصولهم على أجورهم الشهرية.

كما أعلنت إدارة النادي تنازلها عن حصة من رواتبها.

وقال جيدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي عن ذلك “دائما نحن نتحدث عن الوحدة في روما. ومن خلال موافقتهم طواعية على التنازل عن رواتبهم حتى نهاية الموسم فإن اللاعبين والمدرب والطاقم الفني جميعهم أثبتوا أننا جميعا نقف صفا واحدا في هذا الموقف.

“أثبت (قائد الفريق) إيدن جيكو وجميع اللاعبين والمدرب باولو فونسيكا أنهم يفهمون ما يمثله النادي وبدورنا فنحن أيضا نشكرهم على هذه اللفتة الكريمة تجاه العاملين في النادي”.

وسبق أن وافق لاعبو يوفنتوس وبارما وكالياري على تقليص رواتبهم.

لكن رابطة اللاعبين رفضت توصيات رابطة دوري الدرجة الأولى بتقليص رواتب لاعبي دوري الأضواء إذ ترى أن لاعبي الفرق الصغيرة أقل قدرة على تحمل هذا الأمر.

وقال روما إن اللاعبين وافقوا على خطة تعتمد على المكافآت “رهنا بتحقيق أهداف رياضية معينة” إذا تم استئناف الموسم الحالي واستكماله حتى النهاية.

ووفقا لفريق العاصمة الإيطالية أرسل اللاعبون خطابا إلى فينجا قالوا فيه إنهم على استعداد لاستئناف اللعب في أقرب فرصة ممكنة لكن “ندرك أيضا أن كل ذلك ليس كافيا لمواجهة العواقب الاقتصادية لحالة الطوارئ الحالية”.

وأضاف الخطاب “على أمل فعل أي شيء يمكن أن يساعد النادي على عودة أفضل لمشروع روما الذي نتقاسمه جميعا نتقدم بهذا العرض المالي”.