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مدني الباحة امطار على المنطقة ودوريات السلامة لاتزال تمسح الاودية والسدود

مدني الباحة امطار على المنطقة ودوريات السلامة لاتزال تمسح الاودية والسدود

منطقة الباحة

لم يتم اغلاق اي عقبه بالمنطقه

مدني الباحة امطار على المنطقة ودوريات السلامة لاتزال تمسح الاودية والسدود

مدني الباحة امطار على المنطقة ودوريات السلامة لاتزال تمسح الاودية والسدود
http://almnatiq.net/?p=855307
المناطق - الباحة
شهدت منطقة الباحة ومحافظة بلجرشي و مركز بني فروه مركز بني سار مركز الشطيبه مركز بني كبير مركز بيده محافظة المخواه محافظة بني حسن مركز نخال اليوم هطول امطار من خفيفه الى متوسطه
واوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه وقع
حادثين في محافظة بني حسن نتيجة الامطار والضباب الكثيف وخلف ٧ اصابات ولم يتم اغلاق اي عقبه بالمنطقه وماتزال دوريات السلامه تقوم باعمال المسح على مداخل الاوديه والسدود ولم يتم تسجيل اي ملاحظه ولله الحمد والدفاع المدني يهيب بالجميع الى اخذ الحيطه والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفه بعبور الاوديه اثناء جريانها مع الاخذ بتحذيرات الدفاع المدني عن الحاله المطريه والتي تستمر بمشيئة الله الى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٨/٢٨ متمنياً للجميع السلامه الدائمه.

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