بر جدة تبدأ المرحلة الثانية من توزيع 15 ألف سلة غذائية

المناطق - جدة

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي استعدادات جمعية البر بجدة لتوزيع المرحلة الثانية من مبادرتها التي أطلقتها، (كن لهم خير معين) والتي تهدف الى توزيع 15,000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة جدة وماحولها بعد أن وزعت 2,655 سلة غذائية بإجمالي 82,305 منتج غذائي في المرحلة الاولى.

وأفاد مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن آلاف السلال الغذائية تقوم الجمعية بتجهيزها وتوصيلها إلى منازل الأسر المحتاجة تلبية لاحتياجاتهم و حفاظاً على سلامتهم في ظل جائحة فايروس كورونا، مشيراً أن عملية التوزيع تتم عبر مراحل وبحضور عدد من المسؤولين.

وفي السياق نفسه أثنى آل طاوي على جهود الجمعية وفريقها التطوعي، حيث قال: بر جدة جمعية متميزة ورائدة استطاعت أن تكون الاسم البارز من بين الجمعيات في الوطن، وأثق فيما تقدمه من خدمات وبرامج تلبية للأسر المستفيدة سواء في هذه الجائحة أو غيرها، فهي مثال يحتذى به على مستوى القطاع الثالث، فشكراً لجميع العاملين والداعمين لهذا الصرح الخيري المتميز .

يُذكر أن جمعية البر بجدة حرصاً منها على تطبيق أعلى مقاييس السلامة والوقاية وفق معايير وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لسلامة وصول السلال الغذائية للأسر المستفيدة، قامت بالتعاقد مع إحدى المؤسسات المتميزة والتي تمتلك فريق عمل مهنياً مدرباً يطبق التعليمات واللوائح الصحية ويعمل بجميع الاحترازات الوقائية بطريقة حفظ المنتجات الغذائية في أماكن معقمة وتعبئتها بطريقة آمنة لحين توصيلها للمستفيدين.