“ورد الطائف” يشتكي من قلة الغاز وأصحابه يخشون من ضياع الموسم

ناشد أصحاب مصانع الورد بالطائف، الجهات المختصة للتدخل وإنقاذ الموسم من الضياع في ظل مماطلة شركة الغاز الأهلية في توصيل الغاز إلى مصانعهم.

وقال صاحب معامل آل كمال للورد الطائفي، بدر بن خالد آل كمال، إن هذه المشكلة تواجهنا في هذه المرحلة ونحن في ذروة الموسم الخاص بالورد الطائفي.

وأوضح آل كمال، أن المماطلة في توصيل الغاز إلى أصحاب المصانع سيقفل أبوابها ويجعلها تتكبد الكثير من الخسائر ويحرمها من استلام ملايين الورود بسبب نقص الغاز وعجز الشركة عن توفيره.

وأضاف أن الشركة تخصص سيارة واحدة فقط لتوزيع الغار ولا تستجيب لمناشدات أصحاب المصانع بعلاج هذه المشكلة.

وحذر من أن أصحاب المصانع سيخسرون مئات الآلاف هم والمزارعون بسبب تكاسل الشركة التي تعتبر شركة ربحية وأهلية وتعي تماما أن موسم الورد بالطائف استثنائي ويستمر لمدة شهرين فقط في السنة.

وأشار إلى أن أصحاب المصانع رفعوا عدة شكاوي للرقم الموحد للشركة؛ لكن من دون أي تجاوب أو ردة فعل، لافتا إلى أن الخسائر اليومية لنا تزيد عن ١٥٠ ألف ريال.