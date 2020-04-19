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رجال الأمن في عسير يطبقون تعليمات منع التجول وسط الأمطار

رجال الأمن في عسير يطبقون تعليمات منع التجول وسط الأمطار
http://almnatiq.net/?p=855325
المناطق - واس

لم تمنع الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي هطلت اليوم, على عدة محافظات ومراكز في منطقة عسير رجال الأمن من أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأظهرت جولة لوكالة الأنباء السعودية “واس” عصر اليوم على عدد من الشوارع العامة في مدينة أبها وضواحيها انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وسط هطول الأمطار في ظل التزام كامل من قبل المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول والبقاء في المنازل, مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.

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