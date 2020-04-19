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أكثر من 4 آلاف إتصال تلقاها الهلال الأحمر بالجوف خلال الإسبوع المنصرم

أكثر من 4 آلاف إتصال تلقاها الهلال الأحمر بالجوف خلال الإسبوع المنصرم
http://almnatiq.net/?p=855346
المناطق - الجوف

بلغت الإحصائية الإسبوعية التي تلقتها غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال الإسبوع الماضي 4255 إتصال بمختلف الحالات والبلاغات .
وتتضمن هذه الإتصالات التي أُستقبلت إما عن طريق الإتصال المباشر على رقم الطوارئ 997 أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية من تطبيق ( أسعفني ) حيث كانت نسبة الإتصالات الأكبر أثناء وقت حظر التجول والتي بلغت من مجمل الإتصالات 1997 بلاغ لحالات إسعافية عن طريق الإتصال والتي تم ترحيلها جميعاً لمراكز المنطقة الأبعة عشر مركزاً إسعافياً .
كما تم مشاركة المتطوعين ببعض المواقع كداعمين للفرق الرسمية المتواجدة في غرفة عمليات المنطقة وبعض المراكز الإسعافية في ظل إرتفاع عدد البلاغات الواردة والتي تباشرها المراكز الإسعافية .
وتهيب هيئة الهلال الأحمر بكافة المواطنين عدم التردد بطلب الخدمة الإسعافية على أن يكون الطلب للحالات التي تستدعي التدخل الإسعافي من الفرق الإسعافية والموزعه على كل مراكز المنطقة .

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